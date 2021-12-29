Мадонна знову задерла спідницю, показавши фанатам свої труси (фото)

63-річна американська співачка Мадонна, яка раніше в ефірі телепрограми The Tonight Show лягла на стіл і задерла спідницю, опублікувала в Instagram серію знімків, на одному з яких знову задирає спідницю, демонструючи фанатам свої чорні мереживні труси.

На одній із фотографій Мадонна позує, лежачи на спині із розведеними ногами. «Ось-ось народжу», — пожартувала співачка, яка також назвала себе «ексгібіціоністкою».

Частина підписників схильної до епатажу знаменитості захопилася сміливістю та зовнішністю співачки. Інші у захват не прийшли. Попзірку закликали «займатися музикою, а не нісенітницею» та «старіти красиво».

«Ви стаєте такою нудною. Це сумно», «Вона виглядає дуже старою в реальному житті. Вона фільтрує та редагує свої фотографії, щоб виглядати так, начебто їй 19! Це безглуздо!», «Як завжди огидно», — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Мадонна показала дітей, різдвяні подарунки та святковий стіл (відео).

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