«Просто живий мрець»: Ірину Білик розкритикували у мережі за «перебір» із пластичними операціями

Співачка Ірина Білик, яка нещодавно показала, як її син Табріз зустрічав Святого Миколая, потрапила під шквал критики після викладеного у мережу фото з її колегою Наталією Могилевською.

Фото, де Могилевська та Билик сидять за святковим столом, з'явився у Instagram обох співачок. «Іра, була рада зустрічі! З прийдешнім! Люблю тебе, моя подруго. Ми з тобою як Зіта та Гіта», — написала Могилевська.

Під постом було чимало коментарів, автори яких дорікали Ірині Білик за надмірне захоплення «пластикою».

Раніше шанувальники Ірини Білик стверджували, що ідеальною парою для співачки став би Дмитро Коляденко. Сама співачка з гумором відреагувала на таке твердження.

Фото Ірини Білик із соціальних мереж

532

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter