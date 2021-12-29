«Лежати і тихенько вмирати»: Анастасія Приходько поділилася своїм рецептом від похмілля

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше розповіла про те, які подарунки приготувала подарунки рідним до Нового року, поділилася своїм рецептом від похмілля. Сама співачка запевняє, що період бурхливих вечірок для неї у минулому. Зустрічати рік Тигра вона буде у родинному колі і без алкоголю. Анастасія каже, що просто не може дозволити собі випивати серед дітей. До того ж, молодший син вимагає постійно максимальної уваги.

«Не можу собі дозволити гучні свята, адже маю трьох діток. Навіть уявити складно, щоб я добре випила, а дев'ятимісячна дитина дивилася на мене» , — сказала Анастасія за лаштунками проекту «Музична платформа» (канал «Україна»).

За словами співачки, артисти вміють і люблять добряче погуляти. Іноді так, що на ранок може бути погано.

«Перепити може будь-хто. Не думайте, що зірки святі ніколи не п'ють. Звісно, п'ють. Тим більше, я така людина — коли трохи вип'ю, стаю веселою, радісною, не агресивною. Але ніколи не знаєш, чи буде на ранок погано. Зараз — весело, а далі — хтозна. Будь-що ж буває», — каже Приходько.

Вона вважає, що універсального рецепту від похмілля немає.

«Треба лежати і тихенько вмирати. Ще не вигадали цілющого зілля. А якщо серйозно — пити багато води, їсти супчики, більше солодкого та відпочивати», — порадила Анастасія.

Раніше Злата Огнєвіч зізналася, що терпіти не може олів'є та шубу та розповіла, які страви готує на Новий рік.

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Фото instagram.com/prykhodko_official

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