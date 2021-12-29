Нехай іде працювати у фільми для дорослих: Аліна Гросу розповіла, чому свариться зі своїм нареченим

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка записала спільну пісню з епатажним блогером Олегом Машуковським, розповіла в етері програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», що дратує її у стосунках із коханим Романом Полянським.

«У нас у стосунках я спокійніша, ніж він. Тобто він вогонь, а я така тихо. Ми, коли сваримося, то свариться Рома, а я зовсім спокійно йому, повільно, просто кажу щось. Тобто якась його емоційність», — сказала вона.

За словами артистки, вона розуміє, що сама неідеальна.

«Можливо, я часом дуже відсторонена. Тобто, якщо мені якась думка прийшла, або я пишу пісню, або в мене в голові щось по концерту, я сиджу сама в собі і мене просто немає», — каже Гросу.

Співачка також розповіла, які у стосунках пари є табу.

«Поцілунки на майданчику. Ми навіть одного дня посварилися з ним. Я десь 5 годин не говорила. Ми були у різних країнах, і він уперше у наших відносинах цілувався на майданчику. І я вже хотіла, якщо чесно, сказати: „До побачення“. У мене завжди аргумент у голові: тоді нехай взагалі йде працювати у фільм для дорослих, тоді це теж буде робота. Ні, це ненормально», — каже Гросу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Аліна Гросу розповіла про сюрпризи від коханого Романа Полянського.

Фото: Instagram.com/alina_grosu

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