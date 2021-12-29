Аліна Гросу розкрила найдорожчий подарунок від коханого Полянського

Співачка та акторка Аліна Гросу, яка записала спільну пісню з епатажним блогером Олегом Машуковським, розповіла про сюрпризи від коханого Романа Полянського. Разом вони вже два роки, заради коханої Роман переїхав до Києва.

За словами Аліни, Полянський часто балує її подарунками.

«Від нього дуже багато подарунків за цей час. І телефон, і айпад, все поспіль він дарував. І сережки. Тонну браслетів, я їх уже не ношу, бо не знаю, який вибрати. Але якось це говорити, мені здається, не душевно. Він у той період, коли мені було особливо погано, мені подарував кліп «Арестован , — розповіла Аліна Гросу програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Полянський став не лише режисером кліпу, а й зіграв у ньому головну роль. Незважаючи на таку щедрість з боку коханого, Аліна Гросу запевнила, що її друге весілля не буде таким гучним, як перше. Тоді пишне свято за участю зірок влаштували в Італії.

«Я думаю, що це буде щось невелике. Хоча у Роми не було великого весілля, але у мене воно було, я сказала, що це не дуже добре. Це не найпрекрасніше, що можливо. Я думаю, що воно буде лише на кілька людей, для найближчих», — розповіла співачка.

Раніше Аліна Гросу зворушливо привітала коханого з днем народження.

А Полянський відверто розповів, як розпочинався їхній роман.

Фото instagram.com/alina_grosu

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