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Аліна Гросу проміняла нареченого Полянського на епатажного блогера

13:22 17 грудня 2021
Аліна Гросу та Олег Машуковський

Співачка Аліна Гросу, яка зворушливо привітала свого нареченого Романа Полянського Полянського з днем народження, «проміняла» його на епатажного блогера Олега Машуковського, відомого своїми провокаційними роликами. Разом вони презентували пісню «Роттердам».

«Оскільки я люблю експериментувати та іноді робити якусь провокацію, у моєму репертуарі є подібні пісні. Ця композиція дала мені можливість випробувати себе на міцність, дізнатися, наскільки я буду в цьому образі виглядати органічно», — розповіла Аліна Гросу.

За словами співачки, вона сама виступила ініціатором співпраці з Машуковським. Він погодився без роздумів.

«Ми познайомилися на одному із заходів, і з першого дня знайомства порозумілися. Нам завжди легко і весело. До того ж, я був упевнений, що вийде крута, вдала пісня. Цей трек дуже підходить до мого репертуару. Прямої провокації в пісні нема, але вона завуальована. Я людина досить-таки провокаційна, тому закохався в цю пісню відразу. Це справжня молитва пристрасної ночі», — прокоментував Машуковський.

Нагадаємо, Аліна Гросу та Роман Полянський більше не приховують своїх стосунків. Актор переїхав до коханої до Києва, разом вони знімаються у кіно та виступають на сцені.

Раніше Роман Полянський розповів правдиву історію знайомства з Аліною.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що гурт KAZKA потішила шанувальників новим кліпом «Автовідповідач».

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