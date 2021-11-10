Аліна Гросу зворушливого привітала коханого з днем народження та показала пристрасні фото з ним
Співачка та акторка Аліна Гросу, яка змінила імідж, зворушливо привітала свого коханого Романа Полянського з днем народження. 9 листопада йому виповнилося 38 років. Артистка зворушливо звернулася до нього в Інстаграм, присвятивши вірші з освідченням у коханні та показавши пристрасні фото з ним.
Це архівні кадри, зроблені під час зйомок кліпу Аліни Гросу «Арестован», головним героєм якого став Роман.
Хочу тебе привітати, mon ami
Нехай чаклунством наповниться твій вік
Нехай втіляться в життя твої мрії.
Будь щасливий, коханий мій чоловік
За привітання Полянський подякував Аліні у коментарях. «Дякую, моя кохана», — написав він.
Нагадаємо, Аліна та Роман більше не приховують своїх стосунків. Вони мешкають разом у Києві. Заради коханої Полянський переїхав до України. Разом вони знімаються у кіно та виступають на сцені.
У недавньому інтерв'ю Роман Полянський розповів, як розпочався їхній роман.
Фото Instagram.com/alina_grosu458
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