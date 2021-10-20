Нелегкий вибір: у Аліни Гросу «зламався мозок» через колір волосся

Популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка здивувала зміною іміджу, вагається в муках вибору. Вона не може визначитися, в якому образі їй залишатися: блондинки чи брюнетки.

«У мене зламався мозок. Сподіваюся на ваш вибір», — звернулася Аліна до підписників.

У коментарях більшість фоловерів стверджують, що Аліні краще залишатися блондинкою. А деякі запропонували оригінальні рішення: спробувати образ Круели.

Нагадаємо, Аліна Гросу після розлучення будує нові стосунки — з актором Романом Полянським. Заради неї він переїхав до Києва. Актриса познайомила нового обранця з батьками.

Влітку Аліна і Роман провели час на морі в Одесі.

фото Instagram.com/alina_grosu

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