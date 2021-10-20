26.17 / 26.35 30.32 / 30.63
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Нелегкий вибір: у Аліни Гросу «зламався мозок» через колір волосся

15:58 20 жовтня 2021
Аліна Гросу

Популярна співачка і актриса Аліна Гросу, яка здивувала зміною іміджу, вагається в муках вибору. Вона не може визначитися, в якому образі їй залишатися: блондинки чи брюнетки.

«У мене зламався мозок. Сподіваюся на ваш вибір», — звернулася Аліна до підписників.

У коментарях більшість фоловерів стверджують, що Аліні краще залишатися блондинкою. А деякі запропонували оригінальні рішення: спробувати образ Круели.

Нагадаємо, Аліна Гросу після розлучення будує нові стосунки — з актором Романом Полянським. Заради неї він переїхав до Києва. Актриса познайомила нового обранця з батьками.

Влітку Аліна і Роман провели час на морі в Одесі.

фото Instagram.com/alina_grosu

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

бухгалтер

Коли ФОПи можуть не платити або платити частково ЄСВ «за себе»: названо умову

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.