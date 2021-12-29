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П'яна Надія Бабкіна випала з вікна готелю та опинилася в іншій країні

21:14 29 грудня 2021
Надія Бабкіна

Відома російська співачка Надія Бабкіна, яку нещодавно запідозрили у новому романі, розповіла, як вона разом із колегами якось зустріла 31 грудня у В'єтнамі. Веселе свято влаштували у номері готелю, де зупинилися музиканти. Якоїсь миті їм стало нудно просто сидіти в кімнаті, і вони вирішили повеселитися, пише Комсомольская правда.

«Нового року у В'єтнамі я не забуду. Це був час, коли на фестивалі нас відрядили по комсомольській лінії. Відзначали Новий рік у готельному номері своєю делегацією. Трохи випили, закусили. А спека страшна, тому вікна відчинені, і прямо в номер „рвуться“ тропічні дерева, увиті ліанами. Тут у нас прокинулася жага до пригод. Ми вирішили покататися на ліанах, як у популярному фільмі про Тарзана, та перевірити їх на міцність», — розповіла вона.

Артистка та ще кілька її колег вилізли у вікно, схопилися за ліани і почали розгойдуватися на них, як на канаті. Майже одразу спрацювала сила земного тяжіння — і Бабкіна опинилася на траві. От тільки-но приземлилася співачка вже на території іншої країни. Виявилося, що готель стояв на кордоні з Лаосом.

«Як повисли — так і зірвалися. І виявилися ми з Борею Каплуном, барабанщиком з Аріеля, на землі. Вже не знаю, чому так розташовувався готель, але тільки ми відзначали Новий рік у В'єтнамі, а впали на територію Лаосу», — каже вона.

Чи то алкоголь зробив свою справу, чи сама ситуація була настільки абсурдною, але артистка замість того, щоб злякатися, просто розреготалася. Щоправда, коли вона виявила, що потрапити назад до В'єтнаму можна лише через паркан із колючим дротом, що позначав державний кордон, стало вже не до сміху. Тим часом колеги, що залишилися в номері, з жахом думали, як виправити ситуацію.

У результаті колеги викинули Бабкіній з вікна зв'язані простирадла. Цим імпровізованим канатом співачці довелося лізти назад. На щастя, її місія увінчалася успіхом.

«Ми зрозуміли, в яку історію могли потрапити, лише коли прийшов керівник нашої групи і влаштував прочухана: «Ви хоч розумієте, що перейшли без документів кордон двох держав, будучи громадянами третьої країни?!» — зі сміхом згадала відома артистка.

Як писали «ФАКТИ», раніше Надія Бабкіна різко змінила імідж і тепер виглядає набагато жіночніше та молодше.

Фото: Instagram Надії Бабкіної

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