«Схожа на доньку Ані Лорак»: наречена Мурата Налчаджіоглу показала його майбутню падчерку (відео)

Поки турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу готується до весілля з київською візажисткою Лілією, та, у свою чергу, не втрачає часу задарма і крім походів з ним до ресторанів та клубів займається вихованням своєї 7-річної доньки Олександри.

Деталі «виховного процесу» Лілія показала у своєму Instagram.

«Моє нескінченне кохання» , — зазначила у підписі до посади наречена колишнього чоловіка Ані Лорак.

Також Лілія показала, як виховує у доньки любов до тварин: мама навчає Олександру грати з іграшковим песиком, відповідати на запитання та піклуватися про нього.

Шанувальникам Лілії такий підхід дуже імпонує, про що вони написали у коментарях до посту.

«Красуня», «Курченятко», «На маму схожа!», «Красуличка», «Маленький єдиноріжек», — пишуть фоловери.

А у публікаціях на фансторінках візажистки фоловери зазначають, що Олександра за дивним збігом обставин схожа на Мурата, хоча він і не є рідним батьком дівчинки.

І згодом, коли деталі розлучення Ані та Мурата «зітруться», подібність Мурата та Олександри навряд чи сприйматиметься як щось незрозуміле.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Лілія та її донька Саша живуть разом із Муратом у його розкішній квартирі в Києві. Там турецький бізнесмен облаштував спеціальну кімнату для падчерки, де є біле ліжко у вигляді будиночка, велика кількість іграшок та різні інші «дівчачі» атрибути. Ймовірно, таким чином він намагається дати падчериці те, чим поки що не може обдаровувати власну десятирічну доньку Софію.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Мурат відпочивав із дочкою та нареченою у Буковелі.

Фото: Instagram/__l_i_l_i_a___

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