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Обидва у чорному: Бруклін Бекхем показав фото зі своєю нареченою, зроблене на весіллі

12:03 30 грудня 2021
Брулін та Нікола

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін поділився новим знімком зі своєю нареченою Ніколою Пельтц, яку нещодавно показав у Instagram голою. Фото було зроблено на весіллі діда Брукліна — 73-річного Теда Бекхема. Скромна сімейна церемонія відбулася у Лондоні раніше цього місяця. 22-річний фотограф Бруклін Бекхем та 26-річна актриса обоє з'явилися на святі у чорному та позували на тлі різдвяної ялинки. Бруклін і Нікола, дочка промисловця-мільярдера Нельсона Пельтца та зірка фільмів «Володар стихій», «Трансформери: Епоха винищення», оголосили про свої заручини влітку 2020 року. Дату власного весілля пара поки що не оголошувала.

Девід Бекхем був на весіллі батька дружкою. Нареченою Теда стала 62-річна мільйонерка Гіларі Мередіт, власниця юридичної фірми.

З матір'ю Девіда Сандрою Тед розлучився 2002 року після 32 років шлюбу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Середній син Девіда та Вікторії Бекхем Ромео знявся в рекламі за два мільйони доларів і став багатшим за братів і сестру.

Фото Instagram

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