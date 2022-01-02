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Кароліна краще: «натяк» екс-чоловіка Ані Лорак на вагітність його нареченої викликав гнів у шанувальників співачки

14:56 2 січня 2022
Мурат та Лілія

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, з яким вони розлучилися у 2019 році, неодноразово з'являвся на публіці зі своєю нареченою, київською візажисткою Лілією.

Напередодні року пара також опублікувала спільне фото — кожен у своєму обліковому записі.

У підписі до знімку Мурат привітав фоловерів з Новим роком та подякував Лілії за приємні емоції, які вона подарувала йому у 2021 році.

На фото Мурат та Лілія стоять біля ялинки, ніжно дивлячись у об'єктив. При цьому турецький бізнесмен поклав руку на живіт українки, що багато хто, ймовірно, розцінив як натяк на те, що вона перебуває в «цікавому» становищі.

Можливо, саме ця деталь і спровокувала гнів шанувальників Ані, які до останнього сподівалися на возз'єднання Лорак та Налчаджіоглу, адже у пари зростає 10-річна донька Софія.

Шанувальники Ані почали порівнювати обох жінок, а також писати не дуже приємні слова на адресу Мурата.

«Дуже шкода, що не з Кароліною», «Кароліна краще!», «Ані Лорак краще на багато!», «До Кароліни далеко», «Не розумію, як можна Кароліну розлюбити?», «Таких як Ліля ще буде багато, а ось Кароліни немає», «Слів немає! Кароліна супер!», — обурюються фоловери.

Звичайно, серед коментарів були і цілком розсудливі, які закликають опонентів по-іншому поглянути на ситуацію, але вони, на жаль, потонули у хвилі хейту.

Нагадаємо, нещодавно наречена Мурата Налчаджіоглу показала його майбутню падчерку.

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