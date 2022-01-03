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«Дівчинка зіпсувалася»: Злату Огнєвич розкритикували у мережі за відверту фотосесію

20:03 3 січня 2022
Злата Огневич

Колишня учасниця реаліті «Холостячка-2» співачка Злата Огнєвич, яка влаштувала «блискучу» фотосесію в останні дні 2021 року, в новому році не втрималася від можливості покрасуватися в латексі та яскравому декольтованому корсеті, який доповнила масивним кольє.

З коментаря до фотосесії можна зрозуміти, що Злата уявила себе грайливою кішечкою.

Заради справедливості видовище оцінили далеко не всі фани, про що і повідомили Златі. Так, один із підписників із жалем зазначив, що участь у «Холостячці» вплинула на актрису не найкращим чином.

Інші ж засумнівалися, що кішечка, яку намагається зобразити Огнєвич, виглядає саме так.

І нарешті ще одна недоброзичниця повідомила, що зрозуміла — справа не у Златі, а у «жахливому фото».

Нагадаємо, Новий рік співачка зустріла у компанії учасника шоу «Холостячка» Макса Тарапати та його кузини.

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