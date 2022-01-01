Огнєвіч «спалилася»: «холостячка» зустріла Новий рік разом з одним із учасників шоу

Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка тяжко переживала розрив з переможцем «Холостячки» Андрієм Задворним, в Instagram Stories показала, як відсвяткувала Новий рік.

Артистка зустріла свято у сімейному колі, а потім разом з сестрою вирушила на вечірку до столичного Жовтневого Палацу. На святі Злата познайомила свою сестру Юлію з двоюрідною сестрою учасника Холостячки Максима Тарапати, Олександрою.

«Як гарно розпочався рік», — підписала один з кадрів в Instagram виконавиця. Огнєвіч також поділилася спільними селфі з Тарапатою, з яким зблизилася після розставання з Задворним.

Як писали «ФАКТИ», після закінчення проєкту Злата та Андрій зустрічалися півтора місяці. Вони розлучилися з ініціативи Задворного, що розбило співачці серце. Після постшоу на чоловіка навалилася хвиля хейту. А пізніше він звинуватив у цьому Злату, мовляв, навіщо показувала свої сльози у мережі. За це Задворний отримав нову хвилю хейту, його запідозрили у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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