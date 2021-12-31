«Я падала у свою особисту прірву»: Злата Огнєвич підбила підсумки 2021 року, в якому так і залишилася неодруженою

Колишня учасниця реаліті «Холостячка-2» співачка Злата Огнєвич зізналася, що 2021 рік став найкращим у її житті, і за це вона вдячна саме участю у шоу.

В останній день 2021 року у своєму Instagram співачка згадала, як танцювала під дощем, купалася в коханні та пелюстках троянд (буквально), втрачала та відкривала нове, падала з висоти та падала у свою, особисту безодню, і знову продовжувала політ.

«Я згадала заповітні мрії і придумала нові. Я бігла і сповільнювалася, видихала, плакала, сміялася, багато працювала, звичайно ж, втомлювалася, набувала такого крутого і нового блогерського досвіду. І навіть сіла за кермо і тепер — незвіданий світ відкрився мені» , — написала Злата.

За її словами, проект «Холостячка» став її шансом на мільйон.

«Я довірилася Всесвіту і тепер точно знаю — все було недарма, далі тільки крутіше» , — висловила вона впевненість.

Нагадаємо, після драматичного розлучення з переможцем шоу «Холостячка» Андрієм Задворним Злата Огнєвич звернулася до психотерапевта та заручилася підтримкою ще одного учасника реаліті — Макса Тарапати.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter