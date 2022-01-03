«Мій Вітусик»: Ірина Федишин еротично привітала чоловіка з днем народження

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відзначила 15-ті роковини весілля, і мріє про третю декретну відпустку, палко привітала з днем народження коханого чоловіка, який також є її продюсером.

У своєму Instagram вона опублікувала серію досить відвертих знімків у вечірньому вбранні в обіймах чоловіка.

При цьому вона подякувала імениннику за його «любов, впевненість, сміливість, турботу, підтримку, наполегливість, ідейність, шалену працелюбність».

«Ти найкращий чоловік, батько та сім'янин. У нас хороші діти, дружня та щаслива сім'я, спільні мрії, улюблена робота. Я щаслива з тобою!», — зізналася співачка.

Звісно, фоловери, серед яких колега Ірини Катерина Бужинська, не залишилися байдужими до подібних проявів почуттів та залишили свої побажання імениннику.

А наприкінці грудня напівгола Ірина Федишин захопила стрибками із гарячого чана у сніг.

Фото instagram.com/irynafedyshyn/

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