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«Безсоромній» «Ілоні-запальничці» Гвоздєвій дорікнули за надто «інтимні» танці у трусиках при зустрічі чоловіка

21:55 4 січня 2022
Ілона Гвоздєва

Танцюристка і хореограф Ілона Гвоздєва, яка розсердилася на організаторів «Танців зі зірками», вирішила поговорити зі своїми пошановувачками про те, як потрібно вміти «приємно шокувати» своїх чоловіків.

Для цього вона опублікувала в Instagram відео, на якому танцює у дверях у топіку та трусиках.

«Саме так я зустріла довгоочікуваного чоловіка після довгого розлучення. Дівчата, намагайтеся частіше вводити своїх коханих у приємний шок. Адже саме такі моменти в житті змушують грати вашу кров, зближують один одного і ще більше закохують одне в одного. Будьте гарячими штучками», — підписала ролик Гвоздєва.

Також у сториз свого облікового запису Ілона показала, як налаштовується на довгу відсутність коханого.

Обидва танці явно вразили фоловерів, які засипали жінку великою кількістю захоплених компліментів.

«Ілоно, яке ж у вас божественно красиве тіло! Захоплююсь», «Дуже жарко», «Ого, сміливо», «Вау», «Яка ти прекрасна», «Крутишка», «Пожежа», «Сексі», «Від вас виходить вогонь, грація, жіночність і краса у всьому», «Досить спокусливо», — пишуть шанувальники у коментарях.

Але, як це зазвичай буває, серед захоплених фанатів виявилися й ті, хто знайшли привід для докору: на їхню думку, танець, звичайно, красивий, але «надто інтимний»: його повинен бачити тільки чоловік танцівниці, але ніяк не всі охочі до бачення прекрасного тіла.

На щастя, таких «високо моральних» фоловерів була явна меншість, і Ілоні не доведеться влаштовувати з ними дискусію.

Нагадаємо, напередодні Нового року Ілона Гвоздєва станцювала «стриптиз» під пісню гурту Mozgi та нарвалася на критику.

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