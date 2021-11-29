Ілона Гвоздьова станцювала «стриптиз» під пісню гурту Mozgi та нарвалася на критику

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка нещодавно влаштувала романтичний сюрприз для чоловіка, вирішила розважити своїх шанувальників та обрала для цього досить незвичайний спосіб. Його вона показала в Instagram.

Зірка опублікувала цікавий ролик, у якому позує перед камерою, прикрившись рушником.

Подібно Насті Каменських Гвоздьова робила не зовсім зрозумілі рухи під приспів з пісні гурту Mozgi «Привіт опа новий рік».

Але, на відміну від NK, Ілона постала не в сукні казкової арабської принцеси, а в рушнику на голе тіло, причому, схоже, відразу після того, як прийняла душ.

Таким чином хореограф, ймовірно, хотіла показати свою струнку фігуру та привабливі форми.

А в один із моментів зірка навіть зняла з себе рушник — такий своєрідний стриптиз. Але всі пікантні місця вона при цьому цнотливо прикрила.

Своїм ранковим танцем дівчина, швидше за все, просто хотіла повеселити фоловерів, але деякі з них не побачили в пристрасному танці нічого для себе цікавого й почали ставити «занудні» питання — «а до чого тут ванна до нового року», «навіщо це все», «у чому суть» і т.д.

Звичайно, знайшлися й ті, хто похвалив Ілону за пластику, струнку фігуру та запальний танець, але це був, мабуть, не той ефект, на який розраховувала балетмейстер.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова потрапила у скандал після конфлікту з MELOVIN на «Танцях з зірками». Пізніше танцівниця заявила, що не боїться «вилетіти» з шоу-бізнесу.

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