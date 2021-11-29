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Ілона Гвоздьова станцювала «стриптиз» під пісню гурту Mozgi та нарвалася на критику

18:31 29 листопада 2021
Гроздьова

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка нещодавно влаштувала романтичний сюрприз для чоловіка, вирішила розважити своїх шанувальників та обрала для цього досить незвичайний спосіб. Його вона показала в Instagram.

Зірка опублікувала цікавий ролик, у якому позує перед камерою, прикрившись рушником.

Подібно Насті Каменських Гвоздьова робила не зовсім зрозумілі рухи під приспів з пісні гурту Mozgi «Привіт опа новий рік».

Але, на відміну від NK, Ілона постала не в сукні казкової арабської принцеси, а в рушнику на голе тіло, причому, схоже, відразу після того, як прийняла душ.

Таким чином хореограф, ймовірно, хотіла показати свою струнку фігуру та привабливі форми.

А в один із моментів зірка навіть зняла з себе рушник — такий своєрідний стриптиз. Але всі пікантні місця вона при цьому цнотливо прикрила.

Своїм ранковим танцем дівчина, швидше за все, просто хотіла повеселити фоловерів, але деякі з них не побачили в пристрасному танці нічого для себе цікавого й почали ставити «занудні» питання — «а до чого тут ванна до нового року», «навіщо це все», «у чому суть» і т.д.

Звичайно, знайшлися й ті, хто похвалив Ілону за пластику, струнку фігуру та запальний танець, але це був, мабуть, не той ефект, на який розраховувала балетмейстер.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова потрапила у скандал після конфлікту з MELOVIN на «Танцях з зірками». Пізніше танцівниця заявила, що не боїться «вилетіти» з шоу-бізнесу.

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