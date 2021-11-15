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Шоу-бізнес

Ілона Гвоздьова влаштувала романтичний сюрприз для чоловіка

17:34 15 листопада 2021
Ілона Гвоздьова

Відома танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, якій довелося вибачатися перед ЛГБТ-спільнотою, влаштувала романтичний сюрприз для чоловіка. Вона запросила Івана на прогулянку над Києвом на гелікоптері. Ілона вважає, що важливо розбавляти стосунки яскравими вчинками, особливо в період осінньої нудьги.

«Коли у стосунках людей настає осіння нудьга, потрібно терміново створити умови, в яких ваші емоції заграють новими фарбами, стосунки набудуть іншого сенсу, очі знову заблищать від щастя і посмішка засяє на обличчі. Я так і зробила», — розповіла Ілона в Інстаграм.

Політ на гелікоптері вона замовила, знаючи, що чоловік дуже боїться літати. Незважаючи на це, Іван отримав багато вражень і вдячний дружині за незвичайний подарунок.

«Я не помилилася, чоловік заряджений, дружина щаслива, день запам'ятається точно. Друзі, рекомендую всім розбавляти своє життя яскравими фарбами. Пам'ятайте, кожен з нас художник і сам малює свою картину, так як бачить і хоче він», — зазначила Гвоздьова.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова втрапила у скандал після конфлікту з MELOVIN на «Танцях із зірками». Танцівниця потім поскаржилася на цькування в Мережі та заявила, що не боїться «вилетіти» з шоу-бізнесу і готова хоч на ринку торгувати.

Фото Instagram.com/ilonagvozdeva

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