«Можу і на ринку торгувати»: Ілона Гвоздьова відреагувала на «перспективи» вильоту з шоу-бізнесу

Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова впала в немилість у фанатів MELOVIN, оскільки критично висловлювалася з приводу танцювальних здібностей музиканта та його партнерки Лізи Русіної. Ілона в Instagram дала зрозуміти, що має запасний варіант, якщо її раптом перестануть запрошувати на ТБ-проекти.

«Окрім хвороби та смерті близьких не боюся нічого. З дитинства привчена до праці, готова до всього, можу і на ринку торгувати та на городі копати, на сцені танцювати та червоною доріжкою йти», — каже танцівниця.

При цьому Гвоздьова наполягає, що на танцях знається достатньо і може оцінювати майстерність.

«Ніколи не вважала себе великою зіркою і не хворіла на зіркову хворобу, але вважаю себе професійною танцівницею з величезним досвідом роботи на TV… Завжди кажу правду, навіть якщо гірко, і завжди готова почути правду у відповідь», — заявила вона.

Нагадаємо, напружені стосунки між парою MELOVIN-Русіна та хореографом Гвоздьовою розкрилися, коли Ілона на один вечір стала запрошеною суддею шоу. Гвоздьова критично висловилася з приводу танцю, Русіна та MELOVIN дали зрозуміти, що не вважають запрошену суддю авторитетом.

Згладити конфлікт був покликаний танець утрьох. Гвоздєва, MELOVIN та Русіна виконали пасодобль, але високих оцінок не отримали. Суддя Катерина Кухар підлила масла в вогонь, коли згадала, що «учениця» (очевидно, мала на увазі Ліза Русіна) перевершила «вчителя» (Ілону Гвоздьову).

Протистояння зникло само собою, коли пара MELOVIN та Русіна залишили проект. Ілона з цього приводу не приховувала радощів і станцювала ча-ча-ча.

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