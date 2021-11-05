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Ілоні Гвоздьовій довелося вибачатися перед ЛГБТ-спільнотою

13:18 5 листопада 2021
Ілона Гвоздьова

Танцівниці Ілоні Гвоздьовій, яка поскандалила з MELOVIN на «Танцях із зірками», довелося вибачатися перед ЛГБТ-спільнотою. Їй пригадали інтерв'ю Влащенко, де Ілона назвала представників ЛГБТ «психічно нездоровими». Танцівницю захейтіли в Мережі. І хоча вона опублікувала кілька постів про своє поняття сім'ї, все ж таки вирішила вибачитися. Ілона каже, що не хотіла нікого образити, а просто не правильно висловила свої думки.

Я, звичайно, не хотіла образити це нове віяння, ЛГБТ-рух. Я можу сказати, справді це не діагноз, не хвороба. Я могла неправильно висловитися. Я не знаю, як я зараз чи через п'ять років своїм дітям правильними словами розповім, що це є норма зараз у світі", — сказала Гвоздьова у коментарі програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Раніше Ілона Гвоздьова заявила, що не боїться втратити роботу через скандал, що розгорівся.

Нагадаємо, нещодавно Ілона потрапила в аварію. Танцівниця не постраждала, а ось машину доведеться ремонтувати.

Фото Instagram.com/ilonagvozdeva

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