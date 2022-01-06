«Просто пекло»: Влад Яма поскаржився на жахливі черги та бардак в аеропорту в Мексиці

Відомий хореограф і телеведучий Влад Яма, який попрощався з популярним телепроектом та відлетів у відпустку, поскаржився на жахливі черги та бардак в аеропорту в Мексиці. Насолодившись місцевими пляжами та стародавньою культурою майя, Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном вирішили повернутися з Канкуна до Майамі.

В аеропорт приїхали за 2 години 20 хвилин до рейсу. І були здивовані побаченим: вся зала терміналу була забита людьми, черзі на реєстрацію не було видно кінця. Стало зрозуміло, що тут доведеться втратити не одну годину і навряд чи встигнути встигнути на свій літак.

«Просто пекло. Мабуть, уранці треба було приїжджати», — обурювався Яма.

Але йому «пощастило». Рейс затримали, полетіти вдалося лише після дев'ятої вечора. Тим часом, у Майамі на табло показувало, що рейс вилетів без запізнень.

Влад дивується, як таке може бути в 2021 році, на американських авіалініях.

«Хто писав про 6:00 в аеропорту Шарм-Ель-Шейха. Не засмучуйтесь, Канкун наступає на п'яти», — написав Влад.

До речі, у Мексиці зараз відпочивають Надя Дорофєєва з Дантесом, Потап із Настею Каменським.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дмитро Монатик із сім'єю відлетів до США, де у нього запланували концерти.

Фото instagram.com/vladyama_official

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