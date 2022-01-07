Багато сонця, моря та їжі: «холостячка» Огневич показала, на що «проміняла» Україну на Різдво

Колишня учасниця реаліті «Холостячка-2» Злата Огневич вирушила на різдвяні канікули у теплі краї — вона проводить відпустку у п'ятизірковому готелі на Занзібарі.

«Я вже заселилася. Звичайно, закатована з цими переїздами та перельотами. Зараз біжу на пляж, а потім спатиму», — повідомила Злата після прильоту.

Через деякий час у кадр потрапив уже новий, відвертіший купальник співачки. Та й температура повітря на той час уже підвищилася.

Похвалилася виконавиця та видами свого номера у готелі, назвавши його еклектичним.

«Африканські ноти відчуваються у всьому. Люблю еклектику. Як же гарно. Номер мрії. Очікування = реальність» , — поділилася співачка.

Віддала належне «курортниця» та кухні готелю, адже Злата — переконана вегетаріанка. Але тут їй було що вибрати, включаючи, звичайно, улюблені манго.

Нагадаємо, після завершення шоу «Холостячка» Огневич знадобилася допомога психотерапевта.

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