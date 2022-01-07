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«Сім'я возз'єдналася»: зірка «Інтернів» Крістіна Асмус показала зворушливий знімок

20:12 7 січня 2022
Крістіна Асмус

Російська актриса Крістіна Асмус, для якої минулий рік був досить важким в особистому та професійному плані, світле свято Різдва зустріла з найближчими людьми.

Асмус опублікувала на своїй сторінці в Instagram рідкісне фото з мамою та татом.


Актриса звернулася до передплатників та закликала всіх частіше говорити добрі слова дорогим людям, а батьків підтримувати в усьому.

«Рідкісне фото з батьками. Від цього дуже цінне… Я хочу побажати вам (і насамперед собі) берегти своїх близьких, не тримати в собі образу, не думати, що знаєте і розумієте більше. Дзвонити, коли є можливість, не вважати, що якось потім минеться. Починати з себе, не боятися сказати: „Я тебе кохаю“. Підтримати їх у будь-якій нісенітниці й витрачати час тільки на щастя. З Різдвом!» — написала Асмус.

Передплатники зазначили, що мати та батько знаменитості виглядають дуже добрими та скромними людьми. Крістіну назвали красунею схожою на маму, а також побажали щасливого Різдва.

Нагадаємо, колишній чоловік Асмус популярний комік Гарік Харламов почав виходити в люди з новою дівчиною — актрисою Катериною Ковальчук.

Фото Instagram/asmuskristina

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