«Вєрулька-хорошулька» Брежнєва публічно відчитала Максима Галкіна за «дворовий» стиль спілкування

Відома співачка Віра Брежнєва публічно відчитала гумориста Максима Галкіна, якому віднедавна заборонений в'їзд до України, за хамство та неприйнятну, на її думку, поведінку. Це сталося в ефірі чергового випуску YouTube-шоу «Музикаліті», куди екс-солістка «ВІА Гри» прийшла з 19-річною тіктокеркою Юлією Гавриловою. Брежнєва відзначила панібратський і навіть дещо зневажливий стиль Галкіна у спілкуванні з дівчиною, що співачці явно не сподобалося, пише «Експрес газета».

«Чому всіх називаєш Юлька, Анько? Мені не подобається, коли так називають людей. Можна просто Аня… Юля, Юлечка, але Юлька — це якась дворова історія», — сказала Брежнєва.

Галкін врахував зауваження солістки і після цього став називати гостей на ім'я та по батькові.

У студії обговорювалося прізвисько Гаврилової — друзі жартома величають її «Юлька-Шпулька». Максим Галкін запитав у Брежнєвої, чи не було у неї дворового прізвиська. Та відповіла, що це питання виходить за контекст програми, проте згодом таки розкололася: «Верулька-хорошулька».

«А у „ВІА Грі“ тебе як називали? Віра вічна?» — пожартував Галкін.

Брежнєва не могла стримати сміху. А ось коли з'ясувалося, що Юлія Гаврилова вже в 19 років їздить на автомобілі Rolls-Royce, співачка засмутилася. Вона піднялася зі свого місця зі словами: «Ну гаразд, хлопці, я пішла далі заробляти на Rolls-Royce».

У Галкіна, як з'ясувалося, також є Rolls-Royce (за документами він належить Аллі Пугачовій).

«Та гаразд?! Я просто почуваюся зайвою на цьому святі життя», — засмутилася Брежнєва.

Як писали «ФАКТИ», днями Максим Галкін вирішив порадувати шанувальників відео із двору власного замку у селі Грязь. Він захопив своїх шанувальників стильним головним убором.

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