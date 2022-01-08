Бракує Макса: Злата Огневич зачарувала сина Софії Ротару та інших шанувальників фігурою у «надто відкритому» купальнику

Головна героїня реаліті «Холостячка 2» Злата Огневич, яка відпочиває у далекому Занзібарі, продовжує публікувати у своєму Instagram захоплені пости з Чорного континенту, супроводжуючи їх яскравими фото.

«Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням. Хотілося далеко й не попсово при цьому, ще невелика відпустка, сидіти 10 днів на карантині — виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці — тим більше», — написала Злата.

За словами співачки, завтра вона вирушить на 3-денне сафарі, з'їздить до схилу Кіліманджаро, спуститься у кратер вулкана та познайомиться з життям стародавнього африканського племені.



За її словами, «виходить все якось несподівано чудово».



Передплатники Злати щиро раді за неї, висловлюючи найсердечніші побажання.

Водночас знайшлися й ті, хто спробував звинуватити Огневич у тому, що її купальник «надто відвертий», а сама вона — «профукала» всіх наречених. Крім того, деякі «жалібні» фоловери натякнули, що вона стверджує, що все добре, а ось Макса Тарапати їй явно й не вистачає.

Але більшість читачів Злати налаштовані доброзичливо — у тому числі й син Софії Ротару Руслан Євдокименко, який поставив лайк під постом. Вони впевнені, що співачка повернеться з Африки повною сил, та почне реалізувати нові проєкти, про які натякала в Україні.

Нагадаємо, Злата Огневич після шоу «Холостячка» розлучилася з переможцем Андрієм Задворним. Співачці навіть знадобилася допомога психотерапевта.

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