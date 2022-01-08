«Знайдемо тобі дядька»: відомий танцівник розповів про непристойну пропозицію

Відомий хореограф, переможець «Танців зі зірками» та суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот розповів, що у юності отримував непристойні пропозиції сексуального характеру. Про це Кот розповів у програмі Маші Єфросініної «Мій секрет».

За словами танцівника, все сталося, коли йому було 19 років, і він ще не був відомий ні в танцювальному світі, ні за телепроектами. Досвічений діяч у світі шоу-бізнесу запропонував знайти Євгену покровителя, який даватиме гроші в обмін на сексуальні послуги.

«Він працював із зірками, тури робив, був прокатником, організовував корпоративи, свята… Він каже: „Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота?! Знайдемо тобі зараз дядька… Будеш у шоколаді“… А я думав, це нормальна людина і не займається сутенерством. Я пішов звідти, бо було страшненько», — згадував Кот.

Нагадаємо, Євген Кот розповів, що заради перемоги у «Танцях зі зірками» займався по 15 годин на день.

Фото kot_jenya/instagram

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