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Відома російська співачка показала, як виглядає після зменшення грудей

21:16 10 січня 2022
Ірина Дубцова

Відома російська співачка Ірина Дубцова, яка кілька місяців тому зробила операцію зі зменшення грудей, похвалилася фігурою у купальнику. На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала фото, на якому позує на пляжі в рожевому купальнику. Ірина зараз відпочиває на Мальдівах, де просто гріх не робити подібні фото на тлі бірюзового океану.

«У всіх є такі фотки. І я туди ж. Доброго ранку», — підписала фото Ірина.

Нагадаємо, Дубцова 12 років тому збільшила груди після народження дитини. А кілька місяців тому знову наважилася на хірургічне втручання, щоб зменшити пишний бюст. Співачка вважає, що він робив її візуально товщою.

Нагадаємо, у 2017 році співачка потрапила до бази «Миротворця» за відвідування окупованого Криму.

Раніше дружина телеведучого та блогера Нікіти Добриніна Дар'я Квіткова зробила пластичну операцію, змінивши форму носа.

А скандальний блогер Олександр Волошин переніс операцію на нозі.

Фото instagram.com/dubtsova_official

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