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Дружина колишнього «Холостяка Нікіти Добриніна зробила пластичну операцію

18:12 30 грудня 2021
Даша Квіткова

Обранка колишнього «Холостяка» Нікіти Добриніна Даша Квіткова, які відзначили влітку річницю весілля, зробила пластичну операцію. Вона підправила носа, прибравши невелику ямку на кінчику.

В Інстаграм Даша показала результат операції та пояснила, чому зважилася на такий крок. За словами Квіткової, підправити носа вона вирішила спонтанно після консультації в хірурга з приводу грудей.

«У мене була ямочка на носику, яку я завжди заповнювала в космологічній клініці (це відразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Мене носа влаштовувала, але часто заповнювати ямочку було не можна. І ось, як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю ринопластику і раз і назавжди закрию питання з ямочкою», — розповіла Дар'я.

Вона додала, що форма носа при цьому не змінилася. І якби вона сама не розповіла про операцію, то змін ніхто б і не помітив.

Операцію вона робила у колишнього чоловіка Слави Камінської Едгара, до послуг якого звертаються багато знаменитостей.

«Колоти цю зону філером вкрай небезпечно. Оскільки потрапивши до судини, ви можете порушити кровопостачання, також філер руйнує зв'язку в носі, яка відповідає за еластичність та рухливість», — прокоментував Камінський.

Раніше, до послуг пластичних хірургів зверталася співачка та блогер Ганна Трінчер. Вона вирішила збільшити груди, але під час обстеження у артистки виявили ущільнення у грудях.

Свій бюст змінила і блогер Саша Бо, яка зі скандалами та взаємними звинуваченнями розлучається з чоловіком.

Фото instagram.com/kvittkova

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