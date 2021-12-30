Дружина колишнього «Холостяка Нікіти Добриніна зробила пластичну операцію

Обранка колишнього «Холостяка» Нікіти Добриніна Даша Квіткова, які відзначили влітку річницю весілля, зробила пластичну операцію. Вона підправила носа, прибравши невелику ямку на кінчику.

В Інстаграм Даша показала результат операції та пояснила, чому зважилася на такий крок. За словами Квіткової, підправити носа вона вирішила спонтанно після консультації в хірурга з приводу грудей.

«У мене була ямочка на носику, яку я завжди заповнювала в космологічній клініці (це відразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Мене носа влаштовувала, але часто заповнювати ямочку було не можна. І ось, як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю ринопластику і раз і назавжди закрию питання з ямочкою», — розповіла Дар'я.

Вона додала, що форма носа при цьому не змінилася. І якби вона сама не розповіла про операцію, то змін ніхто б і не помітив.

Операцію вона робила у колишнього чоловіка Слави Камінської Едгара, до послуг якого звертаються багато знаменитостей.

«Колоти цю зону філером вкрай небезпечно. Оскільки потрапивши до судини, ви можете порушити кровопостачання, також філер руйнує зв'язку в носі, яка відповідає за еластичність та рухливість», — прокоментував Камінський.

Раніше, до послуг пластичних хірургів зверталася співачка та блогер Ганна Трінчер. Вона вирішила збільшити груди, але під час обстеження у артистки виявили ущільнення у грудях.

Свій бюст змінила і блогер Саша Бо, яка зі скандалами та взаємними звинуваченнями розлучається з чоловіком.

Фото instagram.com/kvittkova

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