Скандальна блогерка Пустовіт після розлучення збільшила груди

Блогерка Саша Пустовіт, яка зі скандалами і взаємними звинуваченнями розлучається з чоловіком, збільшила груди. Місяць тому вона зробила операцію у зіркового хірурга Едагара Камінського — колишнього чоловіка співачки Слави Камінської.

26-річна мама двох дітей Пустовіт підтвердила зміну зовнішності після того, як уважні підписники помітили, що її груди помітно виросли.

«Всі і так вже зрозуміли, що груди від капусти не ростуть до таких розмірів», — відповіла Саша і розповіла, що тепер у неї третій розмір. А об'єм грудей становить 86 сантиметрів.

Пустовіт вважає, що тепер її груди виглядають ідеально. Також вона показала фото і відео з операційної, як її вводили в наркоз.

Раніше про свою операцію по збільшенню грудей розповіла блогерка Софія Стужук. Пізніше вона заявила, що хотіла б зменшити свої форми. Також Софія змінила форму носа і підрізала повіки.

Про зміну грудей задумалася і молода мама, дружина Віктора Павліка Катерина.

фото Instagram.com/sashaabo

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