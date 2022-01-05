Скандальному блогеру Волошину зробили операцію
Наречена скандального блогера Олександра Волошина, який після романтичної пропозиції руки та серця готується до весілля, розповіла, що йому зробили операцію. Анна Трінчер поділилася в Інстаграм фото з лікарні та запевнила, що з Олександром уже все добре.
Анна знаходиться поруч із коханим у палаті, підтримати сина приїхали його батьки. Що спричинило хірургічне втручання, вони не повідомляють.
Олександр також опублікував фото з лікарні та подякував рідним за підтримку.
«Дякую рідні за підтримку, все пройшло успішно! @annatrincher_official @olenaporhun, батя, Тема братан — дякую вам, що приїхали! Без вас було б набагато складніше!!», — написав Волошин.
Раніше Анна Трінчер розповіла, що й сама готується до операції, вона вирішила збільшити груди. Під час обстеження перед втручанням у неї виявили ущільнення у грудях.
Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна злягла з грипом.
Фото instagram.com/voloshyn_xx60
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