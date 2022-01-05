Скандальному блогеру Волошину зробили операцію

Наречена скандального блогера Олександра Волошина, який після романтичної пропозиції руки та серця готується до весілля, розповіла, що йому зробили операцію. Анна Трінчер поділилася в Інстаграм фото з лікарні та запевнила, що з Олександром уже все добре.

Анна знаходиться поруч із коханим у палаті, підтримати сина приїхали його батьки. Що спричинило хірургічне втручання, вони не повідомляють.

Олександр також опублікував фото з лікарні та подякував рідним за підтримку.

«Дякую рідні за підтримку, все пройшло успішно! @annatrincher_official @olenaporhun, батя, Тема братан — дякую вам, що приїхали! Без вас було б набагато складніше!!», — написав Волошин.

Раніше Анна Трінчер розповіла, що й сама готується до операції, вона вирішила збільшити груди. Під час обстеження перед втручанням у неї виявили ущільнення у грудях.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна злягла з грипом.

Фото instagram.com/voloshyn_xx

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