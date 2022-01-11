«Ех, хвіст та луска»: Каменських здивувала шанувальників образом «порнозірки-крашихи»

Популярна співачка Настя Каменських продовжує відпочивати в мексиканському Тулумі, де минулого року знімала своє реаліті «Дівчатка рулять».

У соцмережах дівчина публікує фото з відпочинку, розповідаючи про природну красу Мексики та свої знімки.

Спочатку вона влаштувала великий фотосет на пляжі, позуючи у леопардовому бікіні та легких штанах із принтом «зебра».

При цьому співачка розстебнула штани, щоб показати у всій красі свою струнку фігуру.

Потім, втомившись від палючих променів південного сонця, Настя вирішила зробити невелику перерву і усамітнилася в готельному номері, де також провела фотозйомку.

Але оскільки Настя зазвичай не робить тривіальних знімків, то заради того, щоб здивувати фоловерів, українська красуня одягла на купальник смугасту сукню, яка зробила її схожою на русалку в лусці.

Звичайно, оригінальна хода була відразу помічена фанами, які обдарували її великою кількістю компліментів: «Пощастило Потапу», «Крашиха», «Красуня».

У той же час серед них знайшлися і ті, хто побачив у Насті «порнозірку в тілі» і порадили скинути «кілограм 20» зайвої ваги.

Втім, недоброзичливців виявилося дуже мало, і вони не могли зіпсувати «відпускного настрою» зірковому подружжю.

Нагадаємо, що в тому ж Тулумі відпочиває ще одна відома пара — Надя Дорофєєва та Дантес. І вони теж не пропустили можливості зробити спокусливі знімки.

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