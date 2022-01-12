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Дмитро Ступка з дружиною та донькою переїхали до США

10:04 12 січня 2022
Дмитро Ступка з дружиною Поліною

Відомий актор Дмитро Ступка, який потрапив у скандал через некоректне висловлювання про трансгендерів, був змушений звільнитися з телеканалу і переїхав до США. Разом із дружиною Поліною та донькою Богданою вони зараз живуть у Лос-Анджелесі.

Поліна розповіла «Сегодня», що поки повертатися до України не збирається. Вона налагодила свій бізнес онлайн, відвідує майстер-класи та навчається.

«Ми дуже любимо Америку і хотіли побути тут довше, приємна погода і ми не любимо сніг. Плюс тут можна знайти багато натхнення по роботі та пройти пару майстер-класів. Зараз ведемо роботу віддалено в Україні, я проходжу навчання за своїми професіями та зустрічаюся з різними цікавими людьми, я безперечно стала іншою, після довгого візиту сюди», — розповіла Поліна.

Дмитро незабаром планує повернутися до України, де на нього чекають нові зйомки та телевізійні проекти. Поліна з донькою поки що залишаться в США.

Нагадаємо, у США зараз перебуває Дмитро Монатік із сім'єю. Артист знаходиться у гастрольному турі.

Також Влад Яма з дружиною та сином проводять час у Майамі. Всім сімейством — з доньками та маленьким сином у США вирушив і телеведучий Анатолій Анатолій.

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