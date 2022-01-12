«Мій улюблений храпунцель»: Каменських познущалася над сплячим Потапом

Настя Каменських продемонструвала, що об'єктом її жартів може стати будь-хто, у тому числі й найближчі. Нещодавно Настю дуже розвеселив сплячий з відкритим ротом Потап, а тому в TikTok відразу з'явилося смішне відео під бадьору танцювальну музику.

«Мій улюблений храпунцель», — підписала відео Каменських.

У Потапа знайшлося чимало захисниць, які вимагали не кривдити артиста. «Дай поспати людині», «Дуже навіть музично хропе», «У цьому віці вже всі хропуть!» — запевняли Настю підписниці.

Дехто запідозрив, що Настя і сама не без недоліків. «Сама, напевно, теж храпунцель», — написали користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше Каменських показала, що вміє виконувати запальні танці у східному стилі. До цього зірка порадувала романтичними танцями на балконі у готелі.

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