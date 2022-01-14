«Дан, одружись з Мішиною»: молдавському співаку зробили неймовірну «пропозицію»

Поки популярна співачка Тіна Кароль активно спілкується зі своїм PR-менеджером, шанувальники молдавського співака Дана Балана, розчарувавшись у перспективах їхнього сімейного «дуету», почали підшукувати своєму улюбленцю іншу пару.

Особливо активно це відбувається у фан-спільнотах, учасники яких активно вишукують знімки «Данчика» у компанії гарних дівчат, а також маленьких дітей.

Особливо до вподоби шанувальникам прийшла фото їхнього кумира у суспільстві невідомої маленької дівчинки: усіх зворушила така «пара».

А деякі пішли ще далі: їм здалося, що дівчинка дуже схожа на екс-«холостячку» Ксенію Мішину, тому якщо Дан одружується з нею, то у пари обов'язково будуть такі ж гарні діти!

«Дан, одружись з Мішиною, будуть гарні діти!», — написала одна з шанувальниць Балана, і її «пропозиція» викликала ентузіазм у інших учасників спільноти.

Звичайно, реакція самого Дана або його мами поки що не відома, але якщо їм правильно подати ідею і показати фото Ксюші, то, можливо, у пари дійсно з'являться гарні діти!

Нагадаємо, що наприкінці грудня Дан Балан повертався до Києва, але так і не знайшов часу зустрінеться з Тіною.

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