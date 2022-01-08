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«Були б гарною парою»: Тіну Кароль «видали заміж» за молодого красеня

9:26 8 січня 2022
Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка публічно зізналася у коханні, вкотре здивувала шанувальників своєї творчості знімком з молодим красенем, який постійно перебуває з нею поряд й захищає її від нападок журналістів та набридливих шанувальників.

Фото з'явилося на одному з фан-аккаунтів співачки у мережі.

«Тіна та Павло Орлов», — підпис до знімка.

"Хто такий Павло Орлов? Тіна грудьми його захищає і свою руку зверху тримає! Чому не навпаки?" - запитує автор першого ж коментаря.

  

Ймовірно, жінка не є пристрасною фанаткою Кароль й не знає, що PR-менеджер Павло Орлов вважається дуже близькою людиною Тіни, з якою вона ділиться своїми неприємностями та радощами. Саме його співачка вітає з днем народження і постійно цікавиться його думкою про кадри фотографування та нові кліпи.

На відміну від неї інші фоловери сторінки добре знайомі з цією історією, тому відразу ж почали вітати Тіну та Павла, вирішивши, що вони нарешті дозріли до того, щоб оформити свої стосунки. Хоча, звичайно, всім відомо, що PR-менеджер одружений, і начебто щасливий у шлюбі.

Також між фанатами розгорілася дискусія про те, а як же бути з Даном Баланом — адже багато хто його вважає судженим співачки.

Але в результаті шанувальники творчості співачки вирішили, що молодим людям видніше, які саме між ними стосунки, але було б добре, якби така прекрасна пара справді стала чоловіком та дружиною.

Раніше співачка говорила, що ніколи не розповість про свої особисті плани та зміни у житті. Все стане відомо широкому загалу, коли подія вже відбудеться. Зараз для Тіни головне — творчість.

Нагадаємо, після деякої перерви співачка повернулася до шоу «Голос країни», чим дуже порадувала своїх фанатів.

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