У фривольній позі: Мадонна знялася, обійнявшись з новою дівчиною Каньє Веста

Американська співачка Мадонна, яка напередодні шокувала фанатів величезним синцем на нозі та серією епатажних знімків, опублікувала в Instagram фотографії з вечері у престижному ресторані Лос-Анджелеса. Компанію попзірці склали кілька її друзів — серед них 44-річний репер Каньє Вест зі своєю новою дівчиною — актрисою італійського походження Джулією Фокс, відомою за фільмом «Неграновані коштовності».

На одному з фото 63-річну Мадонну зображено з 31-річною Джулією на дивані в досить фривольній позі. Жінки, привалившись одна до одної, поставили ноги у взутті на світлу оббивку. Мадонна обіймає Джулію за шию. А Фокс інтимно поклала руку співачці на коліно. «Надто сексуально», «А Каньє не ревнує?», — відреагували користувачі мережі.

Каньє Вест, який оформляє розлучення з Кім Кардаш'ян, почав зустрічатися з Джулією нещодавно. Вони познайомилися на вечірці напередодні Нового року. Пара не соромиться виявляти ніжні почуття на публіці.

Ще недавно, як повідомляли «ФАКТИ», Весту приписували роман із 22-річною моделлю Вінетрією.

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