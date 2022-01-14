Леонід Куравльов відмовився від онуків та дітей: стали відомі деталі перебування актора у будинку для літніх людей перед госпіталізацією

Народний артист РФ Леонід Куравльов, у якого, крім коронавірусу, лікарі виявили цілий букет важких захворювань, останні пів року перед госпіталізацією провів у будинку для людей похилого віку.

До пансіону артиста відправили дорослі діти, пише «КП». Відомо, що Куравльов має квартиру у центрі Москви, в якій він жив разом з дружиною.

Після смерті дружини артист почав згасати. Поступово він перестав спочатку зніматися у кіно, а потім й зовсім став самітником.

До центру реабілітації Куравльов поступив у дуже поганому стані. Керівник закладу розповіла, що артист був дуже недоглянутим та худим.

Начебто у Леоніда В'ячеславовича склалися погані стосунки з його рідними. Особливо артист не бажав нічого чути про дочку Катерину, з якою жив останнім часом. Він навіть не хотів бачити спадкоємицю, коли та відвідувала його в пансіонаті, вдавав, що спить.

За словами керівниці центру, у пансіонаті Куравльов відчув себе краще — став з апетитом їсти та спілкувався з персоналом. Але від його колишньої життєрадісності не залишилося сліду.

У пансіонаті також зазначили, що артист мав проблеми зі слухом, але слуховий апарат носити не любив.

Нагадаємо, напередодні Різдва Леоніда Куравльова госпіталізували з коронавірусом. Він знаходиться у московській лікарні у Комунарці.

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