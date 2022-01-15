«Старий Хоттабич»: Потап у Мексиці відростив бороду і нарвався на критику

Відомий український співак Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно вітав свою дружину, співачку Настю Каменських, з річницею весілля, відростив бороду, чим викликав неоднозначну реакцію серед своїх шанувальників. Він опублікував нове фото у Instagram.

Аналогічне фото розмістила у себе на сторінці в Instagram і Настя Каменських.

«Старий хотабич», «Ліша голись», «На діда схожий, нехай бороду поголить», «А навіщо вони бороди такі відрощують», «У мене таке враження, що Потапу вже років 50», — пишуть шанувальники Потапа та Насті Каменських.

Як писали «ФАКТИ», раніше Настя Каменських продемонструвала, що об'єктами її жартів може стати будь-хто, у тому числі й найближчі люди. Нещодавно Настю дуже порадував сплячий з відкритим ротом Потап, а тому в TikTok відразу з'явилося смішне відео під бадьору танцювальну музику.

Фото: Instagram/realpotap

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