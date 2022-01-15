27.86 / 28.14 31.76 / 32.21
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Старий Хоттабич»: Потап у Мексиці відростив бороду і нарвався на критику

11:05 15 січня 2022
Потап і Настя Каменських

Відомий український співак Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно вітав свою дружину, співачку Настю Каменських, з річницею весілля, відростив бороду, чим викликав неоднозначну реакцію серед своїх шанувальників. Він опублікував нове фото у Instagram.

Аналогічне фото розмістила у себе на сторінці в Instagram і Настя Каменських.

«Старий хотабич», «Ліша голись», «На діда схожий, нехай бороду поголить», «А навіщо вони бороди такі відрощують», «У мене таке враження, що Потапу вже років 50», — пишуть шанувальники Потапа та Насті Каменських.

Як писали «ФАКТИ», раніше Настя Каменських продемонструвала, що об'єктами її жартів може стати будь-хто, у тому числі й найближчі люди. Нещодавно Настю дуже порадував сплячий з відкритим ротом Потап, а тому в TikTok відразу з'явилося смішне відео під бадьору танцювальну музику.

Фото: Instagram/realpotap

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

млинці

Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

шуба пуховик

Кльош, норкові шуби до підлоги та пуховики з хутром: названо антитренди зими 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.