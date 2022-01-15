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Шоу-бізнес

«Трохи хвилююче»: Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру

11:39 15 січня 2022
Ірина Білик

Відома співачка та народна артистка України Ірина Білик, яку нещодавно розкритикували за надмірне захоплення «пластикою», вирішила вперше показати журналістам програми «Мій секрет» свої розкішні одеські апартаменти прямо на березі Чорного моря.

— «Запрошую! У мене ніколи не знімали вдома і це трохи хвилююче» , — зустріла гостей співачка.

У новій квартирі Білик облаштувала кухню в білих тонах та поєднала її з вітальнею, яку прикрашає великий плазмовий телевізор. Гостей здивувала скляна тумба та величезний корабель, що стоїть прямо на підлозі.

Зазначимо, що квартира, хоч і невелика за розміром, але дуже затишна. А з її вікон відкривається чудовий панорамний краєвид, який селебріті розглядає через свій… телескоп.

Апартаменти також мають відмінний балкон, на якому зірка українського шоу-бізу любить засмагати влітку. Ірина пояснила, що для неї це найкращий відпочинок після важких концертів: побути у спокої та помилуватися морем. За словами співачки, вона любить розглядати кораблі та людей, що ходять пляжем.

Нагадаємо, що ще одна українська зірка Джамала незабаром стане власницею нової нерухомості — вона будує заміський будинок по сусідству з Монатиком і Дорофєєвою.

Фото — скріншот із відео

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