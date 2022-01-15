Анна Трінчер лягла під ніж хірурга: тепер у неї груди третього розміру

Актриса та співачка Анна Трінчер не оминула увагою загальний модний тренд серед зірок та зробила пластичну операцію із збільшення грудей. Як повідомляє Telegram-канал Muzvar, Трінчер тепер може похвалитися третім розміром грудей. Реабілітація після операції затягнеться щонайменше на три тижні.

Про запланований візит до пластичного хірурга Анна розповіла фанатам 10 січня. «Чекаю дуже важливого дня в моєму житті та здійснення моєї маленької мрії», — написала вона в Instagram.

Раніше Трінчер розповідала, що у неї виявили фіброаденому (доброякісне ущільнення) у молочній залозі, тому пластичну операцію було вирішено поєднати з видаленням новоутворення.

Нагадаємо, за останній рік багато відомих Instagram-персон і зірок шоу-бізнесу звернулися до пластичних хірургів з приводу зміни форми грудей. Набутим четвертим розміром похвалилася блогерка-мільйонниця Софія Стужук. У її колеги Саші Пустовіт зараз груди третього розміру. А російська співачка Ірина Дубцова, навпаки, вирішила зменшити пишний бюст і показала, як виглядає після операції.

Фото annatrincher_official/instagram

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