«Дивіться, яка булка»: Анна Трінчер показала, якою була до схуднення

Відома акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка поскаржилася на сервіс у державній лікарні, показала, якою пишкою була до схуднення. Вона опублікувала в Інстаграм своє підліткове фото та порівняла із сьогоднішнім знімком. Анну просто не впізнати. Вона сильно схудла та підкоригувала зовнішність.

«Дивіться, яка я була булка! А виросла навіть нічого!», — написала Ганна.

Трінчер не приховує, що багато працювала над собою, як фізично, так і ментально, відвідувала психолога. І зараз зупинятися не збирається.

Нещодавно Анна підколола губи, незабаром планує зробити операцію зі збільшення грудей. Дата хірургічного втручання вже запланована.

Нагадаємо, наречений Трінчер блогер Олександр Волошин переніс операцію на коліні.

Анна підтримувала його в лікарні, ночувала з ним у палаті.

Фото instagram.com/annatrincher_official

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter