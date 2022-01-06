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«Це так мило»: Ганна Трінчер зворушила мережу відео з Волошиним на лікарняному ліжку

20:55 6 січня 2022
«Це так мило»: Ганна Трінчер зворушила мережу відео з Волошиним на лікарняному ліжку

Актриса та співачка Ганна Трінчер, яка поділилася тривожними новинами про своє здоров'я, зачарувала фанів ніжним поводженням із нареченим — блогером Олександром Волошиним, який переніс операцію на коліні.

У своєму Instagram вона виклала відео, на якому зафіксовано її відвідування коханого у клініці.

Ганна цілувала Олександра та владала зручніше його руку.

«Буду завжди поряд з тобою», — прокоментувала вона короткий ролик, який зібрав сотні лайків.

Фоловери називають пару неймовірною і зізнаються, що не могли стримати сліз, ставши свідками такого видовища.

Нагадаємо, Олександр зробив пропозицію своїй дівчині наприкінці жовтня, і пара навіть встигла побувати у «передвесільній» подорожі до Африки.

Фото instagram.com/annatrincher_official/

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