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«Представляюся всім ангелом»: Злата Огнєвіч захопила яскравою фотосесією на африканському пляжі

7:41 16 січня 2022
Злата Огнєвіч

Співачка та героїня шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка вирушила відпочивати та святкувати день народження в Африку, стала «янголом».

А все завдяки тому, що співачці сподобалося слово Malaíka — на суахілі воно означає «Янгол». «Я складаюсь з манго та океану Індійського, плечі обвітрені, а в душі — Акуна Матата. Запам'ятала слово гарне Malaíka, на суахілі означає „Ангел“, тепер так представляюся усім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала та відкрила нове у собі, для себе», — пише Злата Огнєвіч у коментарі до фотосесії на океанському узбережжі.

Співачка позує у роздільному рожевому купальнику, який не приховує татуювання на її стрункому тілі.

Фоловери співачки засипали її компліментами, відзначаючи струнку фігуру співачки та шикарне волосся.

На свій день народження Злата Огнєвіч отримала несподіваний подарунок від фіналіста шоу Макса Тарапати. Він заздалегідь підготував відео-сюрприз для іменинниці та назвав його «Холостячка. Перезавантаження». На ньому 9 темношкірих чоловіків спортивної статури тримають фото Злати, вітаючи її.

Фото Злати Огнєвіч із соціальних мереж

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