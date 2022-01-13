Макс Тарапата здивував Злату Огневича оригінальним сюрпризом у день її народження

«Холостячка» Злата Огнєвіч, яка відзначила в Африці свій 36-й день народження, отримала несподіваний подарунок від свого друга, фіналіста шоу Макса Тарапати. Він заздалегідь підготував відео-сюрприз для іменинниці та назвав його «Холостячка. Перезавантаження».

На ньому 9 темношкірих чоловіків спортивної статури з голим торсом тримають фото Злати та повторюють вітання.

«Красуня, Злато Огнєвіч, Максим вітає тебе з днем народження. Будь щаслива, бусінка», — кажуть вони. Потім один із хлопців цілує фото зірки, всі танцюють під її пісню «Солодка кара».

Нагадаємо, Злата Огнєвіч проводить зимові канікули на Занзібарі. Каже, що вирушила у подорож сама.

Співачка захопила шанувальників фото у купальнику.

Після закінчення шоу Максу Тарапате та Златі Огнєвіч приписували роман. Але вони запевняють, що пов'язує їх лише дружба.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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