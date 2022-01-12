Злата Огнєвіч зустріла день народження в Африці та сама себе привітала

Відома співачка, героїня шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч, яка наразі відпочиває в Африці, 12 січня відзначає день народження. Їй виповнилося 36 років. Свято вона зустріла на Занзібарі, де зупинилася у п'ятизірковому готелі, сама. Іменинниця поділилася, що напередодні обгоріла на сонці, тож змінила плани на день. Замість відпочинку на пляжі, вона вирішила поїхати на екскурсію, а ввечері — танцювати та веселитися в ресторані.

Незважаючи на те, що поряд із Златою зараз немає чоловіка, вона не сумує. У мережі співачка сама привітала себе із днем народження.

«Дівчинко моя, я пропоную тобі набагато цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою ЖИТТЯ. Грай, створюй свої правила і частіше змінюй їх, коли пройдеш на наступний рівень. Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок КОЖНОЇ людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю.

Згадай, про що так сильно мріяла в дитинстві та втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато ще є версій тебе, вибирай будь-яку й живи! Життя надто прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на СВІТЛО! Неосяжний світ належить Тобі, а ти — належиш світові, зараз і назавжди", — звернулася до себе Злата.

В Африці вона побувала у національному парку в Кенії, біля підніжжя Кіліманджаро, у селі Масаї. Не забуває Злата ділитися спокусливими фото в купальнику.

Шанувальники вітають її у коментарях, але серед них немає повідомлень від колишніх претендентів на серце Злати.

Нагадаємо, обранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розбив їй серце. Втішав співачку Макс Тарапата, але з ним склалися лише дружні стосунки.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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