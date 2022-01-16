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«Народження Афродіти»: улюблениця Вакарчука блиснула точеною фігуркою на березі Індійського океану

4:30 17 січня 2022
Христина Соловей

Співачка Христина Соловей, яка нещодавно знімалася для журналу Playboy, і тренером якої у проекті «Голос» свого часу був Святослава Вакарчук, вирушила у теплі краї та порадувала шанувальників фотосесією на пляжі у Шрі-Ланці.

«Наші птахи відлітають зимувати в теплі краї. Полетіла за ними подивитись, що ж вони так внадилися у ті теплі краї. Тепер все ясно», — пише співачка в Instagram .

Вона сфотографувалась на березі у білому купальнику, а також записала відео. Шанувальники Христини одразу ж згадали про Афродіту — богиню краси та кохання.

Раніше співачка порадувала шанувальників фото у білій короткій сукні зі спущеними з плечей бретелями.

Фото Христини Соловей із соціальних мереж

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