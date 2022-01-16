«Зраджуєш Злату!»: Тарапата розбурхав мережу фото з чарівною блондинкою

Фіналіста шоу «Холостячка» Максима Тарапату, що днями креативно привітав Злату Огневич з днем народження, який вона відзначила у далекому Занзібарі, помітили у суспільстві симпатичної блондинки.

Макс опублікував в Instagram фото та пост, у якому розмірковує про шампанське.

Він порівнює розмову з сомельє з грою в шахи в умі, де замість фігур використовуються пляшки вина різних сортів та регіонів.

«Кожна зі сторін намагається переграти один одного, розмірковуючи про регіони, нотки фруктів, відтінки меду і що там є ще … Для мене досі загадка, як буквально за смаком напою можна розповісти практично весь його «родовід», — написав Максим.

При цьому він уточнив, що дізнався, що у пляшці шампанського 76 млн бульбашок, а в келиху — 11 млн. Якщо на ранок залишилося шампанське — з нього можна зробити омлет.

А також, що у світі шампанського три види вина мають у назві слово «вдова» — «Вдова Кліко», «Вдова Поммері», «Вдова Лоран».

«Найсильніша енергія — коли людина горить своєю справою! І це не може не підкупати!» — додав Тарапата й порадив ресурс, де є багато пізнавальних роликів про вино.

У мережі відразу ж звернули увагу не на слова Тарапати про шампанське, а на гарну жінку поряд з Максимом. Багато хто згадав про Злату. Хтось написав, що він зраджує Огнєвіч, хтось уточнив, що це Злата покинула Максима.

Нагадаємо, Макс Тарапата та Злата Огневич зустрічалися після завершення шоу «Холостячка». Співачка зблизилася з Тарапатою після розлучення з Андрієм Задворним. Вони навіть разом зустріли Новий рік.

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