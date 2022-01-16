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Грабіжники відібрали у вдови Олександра Градського 100 мільйонів рублів

21:50 16 січня 2022
Градський з дружиною

У Підмосков'ї скоєно розбійний напад на вдову співака Олександра Градського, з якою він одружився за місяць до смерті, передає «РИА Новости».

На 255 кілометрі ЦКАД невідомий за кермом Volkswagen Jetta спровокував аварію. Після чого троє чоловіків підсіли у машину до Марини Коташенко та стали загрожувати їй зброєю.

Злочинці змусили жінку повернутися додому до котеджного селища у Наро-Фомінському районі.

Там, за словами вдови Градського, грабіжники забрали у неї 100 мільйонів рублів (приблизно 1,32 млн доларів). А потім змусили їх довезти до Апрелівки.

До поліції Коташенко звернулася лише за кілька годин після того, що сталося.

Нагадаємо, співак і композитор Олександр Градський залишив по собі солідну спадщину, включаючи елітну нерухомість. Від різних шлюбів у нього залишилося четверо дітей.

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