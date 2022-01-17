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Старшого сина Девіда Бекхема звинуватили у лицемірстві через підошви його кросівок

12:57 17 січня 2022
Бруклін Бекхем

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, який нещодавно показав фото із весілля свого дідуся, викликав критику публікацією нового знімку в Instagram. Голий до пояса 22-річний Бруклін Бекхем позував у кросівках британського бренду Superdry, поклавши ноги на скляний столик, що стояв перед ним. На підошвах кросівок видно напис — Vegan («Веган») великими червоними літерами. Бруклін повідомив, що ця модель незабаром надійде у продаж.

Користувачі мережі звинуватили Брукліна в лицемірстві, зауваживши, що з його боку дивно рекламувати веганство після серії опублікованих ним відео, в яких він готував м'ясо. У підписі до одного з них Бекхем, який хоче стати професійним фотографом, зазначив, що «біфштекс — його улюблена страва». У відео шеф-кухар-початківець також заявив: «Я досить часто їм стейки. Іноді раз на тиждень, іноді двічі на тиждень, іноді тричі на тиждень».

«Малюк, ти ж буквально весь час готуєш стейки — який у цьому сенс», «Не можна сьогодні готувати стейк, а завтра рекламувати веганство!», «Їсть стейки по три рази на тиждень, і носить веганське взуття за гроші!!!», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вже велика дівчинка»: Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок у губи з 10-річною дочкою.

Фото Instagram

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